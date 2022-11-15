Шахматиста Карпова выписали из больницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международного гроссмейстера и депутата Госдумы Анатолия Карпова выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника шахматиста Альберта Степаняна.

"Анатолий Евгеньевич уехал домой. Улыбается, очень счастлив", – сказал собеседник агентства.

31 октября Анатолия Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Как рассказала его супруга Наталья Буланова, спортсмен получил травмы, упав во время их совместного похода в магазин за кофе.

Позже стало известно, что в больнице у гроссмейстера диагностировали пневмонию. Некоторое время он был подключен к аппарату ИВЛ.



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