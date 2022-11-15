18:32Общество
Шахматиста Карпова выписали из больницы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Международного гроссмейстера и депутата Госдумы Анатолия Карпова выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника шахматиста Альберта Степаняна.
"Анатолий Евгеньевич уехал домой. Улыбается, очень счастлив", – сказал собеседник агентства.
31 октября Анатолия Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Как рассказала его супруга Наталья Буланова, спортсмен получил травмы, упав во время их совместного похода в магазин за кофе.
Позже стало известно, что в больнице у гроссмейстера диагностировали пневмонию. Некоторое время он был подключен к аппарату ИВЛ.
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