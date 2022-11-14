Политолог объяснил появление фейков о госпитализации Лаврова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Политолог и общественный деятель Сергей Марков рассказал о возможных причинах появления фейков о госпитализации министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Бали, сообщает телеканал "360".

Одной из причин эксперт назвал то, что представители европейских СМИ пытаются создать определенный информационный проект. Так, пояснил политолог, резонансная новость о том, что Лавров якобы был госпитализирован, повысит цитируемость, и многие узнают о таком проекте.

"Вероятнее всего, это циничное вранье для того, чтобы повысить кликабельность, получить больше подписчиков", – указал Марков.

Также, считает эксперт, подобные новости могли появиться из-за ненависти к российскому министру.

"Некоторые западные СМИ ненавидят Лаврова за твердую позицию, прекрасное чувство юмора, за то, что он, условно говоря, зачастую западных журналистов без штанов оставляет", – предположил специалист.

Он также выразил мнение, что иностранные издания воспользовались моментом, когда главе российского внешнеполитического ведомства пришлось заместить Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки". Поводом для фейков о госпитализации также могло стать посещение министром медучреждения по дороге из аэропорта, считает политолог.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Сергей Лаврова доставили в больницу на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20. В российском министерстве же такую информацию назвали "высшим пилотажем фейков". Позднее Лавров также опроверг такие данные.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала западным журналистам быть честнее и не ограничиваться освещением одной точки зрения в материалах, связанных с Россией.



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