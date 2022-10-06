Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Не было на съемках (шоу "Ледниковый период". – Прим. ред.) сегодня, ее увезли в больницу", – сообщил собеседник агентства.

Татьяне Тарасовой 75 лет. Она входит в состав жюри шоу "Ледниковый период" на Первом канале.

До этого она была госпитализирована в январе. Тогда тренер провела в медицинском учреждении неделю из-за плохого самочувствия.

В декабре 2021 года Тарасова также проходила лечение под наблюдением медиков. Тогда тренер испытывала плохое самочувствие из-за повышенного давления. Информацию об этом подтвердил фигурист Илья Авербух.

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