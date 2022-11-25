Во ВГИКе опровергли информацию о госпитализации ректора Малышева

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Во ВГИКе заявили, что информация о госпитализации ректора вуза Владимира Малышева не соответствует действительности, передает ТАСС.

В пресс-службе образовательного учреждения уточнили, что Малышев на данный момент находится дома и чувствует себя хорошо.

Информация о госпитализации ректора ВГИКа появилась до этого в ряде телеграм-каналов. В постах уточнялось, что якобы Малышева доставили в медучреждение с коронавирусом и он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что актриса Зинаида Кириенко заболела COVID-19. Она была госпитализирована и проходила обследование. При этом связаться с актрисой можно было только по телефону, так как она находилась в коронавирусном отделении больницы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!