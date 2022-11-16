Эксперт объяснила возможную причину расставания принца Гарри и Меган Маркл

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Возможная причина расставания принца Гарри и Меган Маркл скрыта в том, что сын Карла III попросту вырос и пережил тот самый подростковый бунт, который случился намного позже положенного. Таким мнением поделилась психолог Лерона Наринская.

По ее мнению, принц из-за ограничений, наложенных на него с самого детства, выбрал спутницу жизни не из своего круга. Строгость традиций, считает эксперт, в свое время сильно повлияла на него.

"Она (Меган Маркл. – Прим. ред.) американка, она свободная. Она яркая, она киноактриса. У нее совсем другие ценности", – поделилась Наринская в беседе с Пятым каналом.

Психолог уверена, что подобный союз противоположностей не может долго просуществовать. Одной из главных камней преткновения стала смерть Елизаветы II, считает Наринская. Именно после этой трагедии мировоззрение принца начало меняться: если раньше непохожесть Маркл притягивала, то теперь эти черты только отталкивают, утверждает она.

Ранее королевский эксперт Колин Кэмпбелл рассказала, что в отношениях принца Гарри и его супруги произошел разлад. По ее словам, они уже обратились к юристам для расторжения брака, но до сих пор вместе появляются на публике.

Фильм Меган Маркл и принца Гарри выйдет на Netflix

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