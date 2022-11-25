Китайские ученые выяснили, в какое время суток вакцинация будет наиболее эффективной

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Эксперименты показали, что прививки, сделанные до 11 часов утра, могут усилить иммунный ответ, а недостаток сна – ослабить. Об этом информирует "Газета.ру".

По данным исследований, которые организовали в больнице Университета Сунь Ятсена в Китае, лучшее время для проведения вакцинации – утро. В эксперименте приняли участие 63 человека. Выяснено, что самый сильный иммунный ответ был зафиксирован у тех, кто привился между 9 и 11 часами утра.

Результат можно объяснить тем, что в подобное время у человека больше всего активны гены, которые отвечают за выработку Т-клеток иммунной системы.

Перед вакцинацией необходимо поспать не менее шести часов до и после процедуры. Также следует воздержаться от применения обезболивающих препаратов. А жаропонижающие могут стать причиной замедления выработки антител.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что вакцинацию против гриппа и ОРВИ прошли более 59,9 миллиона граждан РФ, что составляет 40,9% от численности населения государства.

В ведомстве отметили, что на территории России сохраняется тенденция к росту заболеваемости подобными недугами. Однако там подчеркнули, что обстановка находится под контролем.

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