Число жертв оползня на итальянском острове Искья увеличилось до 7

Фото: AP Photo/Salvatore Laporta

Число жертв оползня на итальянском острове Искья достигло семи. В настоящее время ведутся поиски еще пяти человек. Об этом сообщил префект Неаполя Клаудио Паломба.

"Из пяти пропавших без вести три человека – члены одной семьи: двое родителей и несовершеннолетний 2007 года рождения", – приводит его слова агентство ANSA.

В субботу на острове прошли ливни, которые вызвали наводнения и оползни. За день выпало 150 миллиметров осадков. Совет министров Италии объявил режим чрезвычайной ситуации и выделил 2 миллиона евро на ликвидацию последствий разгула стихии.

"Среди подтвержденных жертв также был 22-дневный новорожденный. Тельце ребенка с большим трудом было извлечено спасателями. Есть еще девочка 5–6 лет. <...> Ее тело было найдено в спальне под матрасом разрушенного дома", – рассказал префект Неаполя.

Повреждены 30 строений. Порядка 200 человек оказались без крова. Их временно разместили в гостинице. 28 и 29 ноября на острове Искья не будут работать школы.

Ранее сообщалось, что 42 человека погибли из-за схода оползня в Индии. ЧП произошло вблизи строящейся железнодорожной станции в северо-восточном штате Манипур. Жертвами стихии стали военные, инженеры-железнодорожники, строители и несколько местных жителей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!