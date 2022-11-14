Карл III не планирует пышное празднество в честь своего дня рождения – СМИ

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Король Великобритании Карл III не планирует устраивать пышное празднество в честь своего 74-летия, сообщает BBC.

В понедельник, 14 ноября, он впервые отмечает свой день рождения в статусе монарха.

По данным BBC, в этот день не запланировано никаких официальных мероприятий. Праздник Карл III отметит в кругу самых близких членов семьи.

Также сообщается, что в понедельник в Лондоне будет дан артиллерийский салют в честь короля, а во время смены караула в Букингемском дворце оркестр кавалерии сыграет Happy Birthday.

По традиции британские монархи отмечают день рождения в саму дату в кругу семьи и масштабным празднованием в середине июня.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября. Согласно правилам престолонаследия, британская корона перешла к старшему сыну королевы Чарльзу.

Нового короля официально провозгласили главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 11 сентября. Кроме того, губернатор Гибралтара Дэвид Стил провозгласил Карла III королем островного государства.



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