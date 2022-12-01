Сборная Аргентины обыграла Польшу на чемпионате мира по футболу в Катаре

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Сборная Аргентины по футболу обыграла Польшу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре.

Встреча состоялась на стадионе "974" и завершилась со счетом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

В команде победителей на 46-й и 67-й минутах голы забили Алексис Макаллистер и Хулиан Альварес. На 39-й минуте матча голкипер польской сборной Войцех Щенсный отразил 11-метровый удар в исполнении Лионеля Месси.

Таким образом, сборная Аргентина набрала 6 очков и вышла в плей-офф турнира. Команда Польши набрала 4 очка и также отобралась в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что в третьем туре группового этапа ЧМ-2022 сборная США обыграла команду Ирана. Встреча прошла на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе и завершилась со счетом 1:0.

На 38-й минуте гол забил футболист американской команды Кристиан Пулишич. После этого спортсмен получил повреждение, ему понадобилась помощь медиков, однако вскоре футболист вернулся на поле.



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