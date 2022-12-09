21:03Спорт
Футболисты Хорватии обыграли бразильцев и вышли в полуфинал чемпионата мира
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Сборная Хорватии одержала победу над бразильцами в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.
Игра состоялась на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне. Основное время встречи и два дополнительных тайма завершились ничьей со счетом 1:1. Первый мяч в ворота противника забросил бразильский футболист Неймар (105-я минута). Ответный гол забил игрок из Хорватии Бруно Петкович (117).
Результат встречи удалось определить в серии пенальти. Команда Хорватии победила со счетом 4:2.
В полуфинале хорватам предстоит сразиться с победителем матча между командами Нидерландов и Аргентины. Он также запланирован на 9 декабря.
Болельщики на ЧМ в Катаре восхитились транспортной системой
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!