Футболисты Хорватии обыграли бразильцев и вышли в полуфинал чемпионата мира

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Сборная Хорватии одержала победу над бразильцами в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Игра состоялась на стадионе "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне. Основное время встречи и два дополнительных тайма завершились ничьей со счетом 1:1. Первый мяч в ворота противника забросил бразильский футболист Неймар (105-я минута). Ответный гол забил игрок из Хорватии Бруно Петкович (117).

Результат встречи удалось определить в серии пенальти. Команда Хорватии победила со счетом 4:2.

В полуфинале хорватам предстоит сразиться с победителем матча между командами Нидерландов и Аргентины. Он также запланирован на 9 декабря.



Болельщики на ЧМ в Катаре восхитились транспортной системой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!