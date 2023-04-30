Международная федерация каноэ допустила россиян до соревнований

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Международная федерация каноэ рашила допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований. О этом сообщается на сайте организации.

"Правление <...> приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают действия своих властей на Украине, до соревнований в качестве самостоятельных независимых атлетов", – говорится в заявлении.

При этом о допуске к соревнованиям официальных лиц из России и Белоруссии речи не идет. Спортсменам же предварительно потребуется получить одобрение своих заявок со стороны специально созданной независимой комиссии.

В конце марта Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине.

При этом спортсменам из РФ и Белоруссии по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.



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