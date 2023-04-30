14:55Спорт
Международная федерация каноэ допустила россиян до соревнований
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Международная федерация каноэ рашила допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований. О этом сообщается на сайте организации.
"Правление <...> приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают действия своих властей на Украине, до соревнований в качестве самостоятельных независимых атлетов", – говорится в заявлении.
При этом о допуске к соревнованиям официальных лиц из России и Белоруссии речи не идет. Спортсменам же предварительно потребуется получить одобрение своих заявок со стороны специально созданной независимой комиссии.
В конце марта Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине.
При этом спортсменам из РФ и Белоруссии по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.
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