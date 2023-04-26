16:55Спорт
Международная федерация спортивной стрельбы согласилась допустить россиян на соревнования
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) согласилась допустить на соревнования российских и белорусских спортсменов при соблюдении строгих условий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Как подчеркнули в ISSF, члены исполкома полностью поддерживают все меры и санкции, которые Международный олимпийский комитет ввел в отношении спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии.
В то же время исполком поддерживает и приведенные МОК доводы о предлагаемом возвращении спортсменов. Организация согласилась создать специальную комиссию, которая изучит сроки возвращения спортсменов.
Ранее Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) сообщила, что готова допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе при строгих условиях отбора. В организации уточнили, что дополнительно о возвращении российских спортсменов будет уведомлено на предстоящем конгрессе World Archery.
До этого Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.
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