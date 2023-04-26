Международная федерация спортивной стрельбы согласилась допустить россиян на соревнования

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Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) согласилась допустить на соревнования российских и белорусских спортсменов при соблюдении строгих условий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Как подчеркнули в ISSF, члены исполкома полностью поддерживают все меры и санкции, которые Международный олимпийский комитет ввел в отношении спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии.

В то же время исполком поддерживает и приведенные МОК доводы о предлагаемом возвращении спортсменов. Организация согласилась создать специальную комиссию, которая изучит сроки возвращения спортсменов.

Ранее Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) сообщила, что готова допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе при строгих условиях отбора. В организации уточнили, что дополнительно о возвращении российских спортсменов будет уведомлено на предстоящем конгрессе World Archery.

До этого Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.