Экономист рассказал, когда в российских магазинах начнут падать цены

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Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников рассказал Москве 24, что снижения цен в российских магазинах не стоит ждать раньше августа этого года. Причем первыми, по словам специалиста, должны подешеветь продовольственные товары.

Экономист прогнозирует, что в течение апреля курс национальной валюты будет колебаться с 75 до 85 рублей за доллар. Однако, несмотря на то что рубль "нащупывает равновесное курсовое значение", предпосылок к снижению цен в магазинах прямо сейчас пока нет, считает Масленников.

"Я думаю, что ощутить снижение цен мы сможем, когда у нас месячная инфляция будет ниже 0,5%. Сейчас пока такого нет", – поясняет специалист.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Какие-то первые признаки снижения цен на значимые товары, прежде всего продовольственные, мы увидим, только когда будет виток нового урожая – не раньше августа, в сентябре. Хотелось бы, чтобы это было чуть пораньше. Но в любом случае это вторая половина года. Первая половина года у нас идет под очень высоким коэффициентом.

"Продовольственные товары формируют за счет агросырья. Мы живем на агросырье с прошлого года, там тоже были свои дефициты. От того, как пройдет сейчас посевная кампания, можно будет смотреть внимательно, какой у нас будет урожай, и прогнозировать динамику цен. Допустим, на сахар, на подсолнечное масло, на все, что производится на основе зерна", – говорит специалист.

На бытовую технику и электронику в ближайшее время цены вряд ли понизятся, поскольку подорожание связано не только с санкциями, но и с кризисом полупроводников и микрочипов в мире, продолжает Масленников.

"Преодоление этого дефицита, который сложился еще под напором коронавируса в 2020–2021 годах, будет в лучшем случае ко второй половине 2023 года. Тогда потихоньку начнут стабилизироваться мировые цены на основные товары бытовой техники, электронику и так далее. Это, естественно, дойдет и до нас", – заключил экономист.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе рассказали, что крупные российские торговые сети ограничат свои наценки на уровне 5% на социально значимые товары. До этого сообщалось, что Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС разработают перечень продуктов, на которые будет распространяться торговая наценка от 0 до 5%.

Кроме того, российским правительством был на время введен запрет на экспорт зерновых в государства ЕАЭС, а также сахара в третьи страны. Отмечается, что решение принималось для защиты внутреннего продовольственного рынка.