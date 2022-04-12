Экономист рассказал, когда в российских магазинах начнут падать цены

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников рассказал Москве 24, что снижения цен в российских магазинах не стоит ждать раньше августа этого года. Причем первыми, по словам специалиста, должны подешеветь продовольственные товары.
Экономист прогнозирует, что в течение апреля курс национальной валюты будет колебаться с 75 до 85 рублей за доллар. Однако, несмотря на то что рубль "нащупывает равновесное курсовое значение", предпосылок к снижению цен в магазинах прямо сейчас пока нет, считает Масленников.
"Я думаю, что ощутить снижение цен мы сможем, когда у нас месячная инфляция будет ниже 0,5%. Сейчас пока такого нет", – поясняет специалист.
"Продовольственные товары формируют за счет агросырья. Мы живем на агросырье с прошлого года, там тоже были свои дефициты. От того, как пройдет сейчас посевная кампания, можно будет смотреть внимательно, какой у нас будет урожай, и прогнозировать динамику цен. Допустим, на сахар, на подсолнечное масло, на все, что производится на основе зерна", – говорит специалист.
На бытовую технику и электронику в ближайшее время цены вряд ли понизятся, поскольку подорожание связано не только с санкциями, но и с кризисом полупроводников и микрочипов в мире, продолжает Масленников.
"Преодоление этого дефицита, который сложился еще под напором коронавируса в 2020–2021 годах, будет в лучшем случае ко второй половине 2023 года. Тогда потихоньку начнут стабилизироваться мировые цены на основные товары бытовой техники, электронику и так далее. Это, естественно, дойдет и до нас", – заключил экономист.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе рассказали, что крупные российские торговые сети ограничат свои наценки на уровне 5% на социально значимые товары. До этого сообщалось, что Минсельхоз вместе с Минпромторгом и ФАС разработают перечень продуктов, на которые будет распространяться торговая наценка от 0 до 5%.
Кроме того, российским правительством был на время введен запрет на экспорт зерновых в государства ЕАЭС, а также сахара в третьи страны. Отмечается, что решение принималось для защиты внутреннего продовольственного рынка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: