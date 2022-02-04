В Минсельхозе заявили о необходимости минимизации торговых наценок на ряд продуктов в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Минсельхоз РФ совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой разработают перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка от 0 до 5%. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что ввести наценку следует до начала нового сельскохозяйственного сезона, который стартует 1 июля. По словам специалистов, такая практика поспособствует повышению доступности социально значимых продуктов для населения.
Вопросы стабилизации цен на продовольственные продукты обсуждались на межведомственном совещании 31 января. По итогам совещания ведомства договорились указать конкретные позиции с минимальной наценкой. Это будут наиболее востребованные типовые продукты, например хлеб и молочная продукция.
Кроме того, есть планы зафиксировать торговую наценку от 0 до 5% на борщевой набор – картошку, морковь, свеклу, капусту.
Также были разговоры о том, чтобы снова зафиксировать цены на сахар. Кроме того, обсуждались планы выделения дополнительных субсидий молочной отрасли на приобретение кормов и поддержки хлебопеков.
Ранее Федеральная антимонопольная служба рекомендовала производителям включить цену на сахар, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы, чтобы стабилизировать цены на продукцию.
Также производителям рекомендовали включить ряд условий в договоры с дистрибьюторами, которые покупают сахар для дальнейшей поставки в организации розничной торговли.
Речь идет о максимальной торговой наценке, запрете для дистрибьюторов на перепродажу приобретаемого для поставок в организации розничной торговли сахара третьим лицам, о праве расторгать договоры с дистрибьюторами, которые не соблюдают данные условия.
Столичная прокуратура сообщила представителям Ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости завышения цен на товары первой необходимости. В прокуратуре уточнили, что стоимость продовольственных товаров может измениться из-за повышения потребительского спроса.
Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию
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