Бизнес предложил обнулить ввозные пошлины на чай и фрукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Руспродсоюз предложил обнулить ввозные пошлины на продукцию, которую не производят в РФ. Об этом сообщает газета "Известия".
По инициативе представителей бизнеса данная мера может быть применена к чаю, кофе, тропическим фруктам.
"Чайно-кофейная отрасль – одна из наиболее зависимых от импортной продукции. В силу естественных погодно-климатических условий практически все сырье, ингредиенты и прочую сопутствующую продукцию для нее закупают на международных рынках", – рассказал зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов.
Специалист отметил, что любые меры поддержки уместны и значимы для внутреннего рынка на фоне сложностей в логистике, системах расчета и привлечении кредитов.
По информации Минсельхоза, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле определит товары, в отношении которых будут действовать нулевые импортные пошлины.
Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский отметил, что обнуление пошлин повлияет на стоимость продуктов и позволит сократить последствия экономического кризиса.
Ранее в министерстве сельского хозяйства РФ исключили риск возникновения дефицита овощей в стране. По данным ведомства, импорт идет без перебоев, также существует возможность оперативно перестраивать каналы поставок.
В России дефицита овощей не ожидается – Минсельхоз
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