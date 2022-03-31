Бизнес предложил обнулить ввозные пошлины на чай и фрукты

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Руспродсоюз предложил обнулить ввозные пошлины на продукцию, которую не производят в РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

По инициативе представителей бизнеса данная мера может быть применена к чаю, кофе, тропическим фруктам.

"Чайно-кофейная отрасль – одна из наиболее зависимых от импортной продукции. В силу естественных погодно-климатических условий практически все сырье, ингредиенты и прочую сопутствующую продукцию для нее закупают на международных рынках", – рассказал зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов.

Специалист отметил, что любые меры поддержки уместны и значимы для внутреннего рынка на фоне сложностей в логистике, системах расчета и привлечении кредитов.

По информации Минсельхоза, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле определит товары, в отношении которых будут действовать нулевые импортные пошлины.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский отметил, что обнуление пошлин повлияет на стоимость продуктов и позволит сократить последствия экономического кризиса.

Ранее в министерстве сельского хозяйства РФ исключили риск возникновения дефицита овощей в стране. По данным ведомства, импорт идет без перебоев, также существует возможность оперативно перестраивать каналы поставок.