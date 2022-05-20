Магазины Reserved и Cropp откроются под новыми вывесками

Фото: Москва 24

Магазины, принадлежавшие ретейлеру LPP Group, после продажи их китайскому консорциуму будут открываться под новыми вывесками, сообщает ТАСС. Речь идет о брендах Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay.

Магазины готовятся к открытию после временного простоя. Там постепенно будут менять прежние вывески на вывески с новыми логотипами. В частности, бренд Reserved будет под новой вывеской Re, Mohito – M, Sinsay – "Син".

В первую очередь откроются магазины в торговых центрах, с которыми в период временной приостановки деятельности брендов были достигнуты приемлемые условия по аренде.

Накануне ретейлер LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, сообщил, что магазины Reserved и House будут открыты в ближайшие выходные. Компания приняла решение продать китайскому консорциуму подразделение в России.

В конце марта ретейлер закрыл магазины в России. До этого он остановил поставки продукции в РФ и инвестиции в стране.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

