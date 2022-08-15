На сайте интернет-площадки Wildberries появилось название "Ягодки"

На сайте интернет-площадки Wildberries сегодня появилось название "Ягодки". В Wildberries пояснили, что пока это часть рекламной кампании, но в будущем маркетплейс не исключает смену названия именно на такое.

Наименование размещено в шапке сайта и дополнено изображением ягод. Фирменный фиолетовый фон сохранен, и в целом сайт выглядит по-прежнему. О вероятности смены названия в начале лета заявляла владелица Wildberries Татьяна Бакальчук: причиной послужило высказывание министра Дениса Мантурова о "засилье иностранных наименований".

Известно, что в других странах Wildberries сохранило на сайте свое привычное название. Кроме того, по данным СМИ, в Роспатенте сообщили, что Wildberries пока не регистрировал товарный знак "Ягодки". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.