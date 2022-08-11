Росстат уже второй месяц подряд фиксирует в РФ дефляцию

Росстат уже второй месяц подряд фиксирует в стране дефляцию. Причем в июле она ускорилась по сравнению с июнем и составила 0,39%.

Сильнее всего подешевели овощи и фрукты – на 11,5%, и рекордсмены здесь капуста и картошка. Куриные яйца снизились в цене на 4%, а сахар на 3,5%. А вот хлеб и алкоголь подорожали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.