Суд поддержал ФАС РФ в связи со штрафом против Google

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Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая оштрафовала компанию Google более чем на 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд первой инстанции отклонил заявление американского техногиганта, который оспаривал решение ФАС РФ о нарушении антимонопольного законодательства от 24 февраля и постановление о наложении оборотного штрафа на компанию от 25 июля.

Ранее ФАС рассмотрела обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) относительно правил видеохостинга YouTube, который принадлежит Google.

В ведомстве пришли к выводу, что правила формирования, приостановления и блокировки аккаунтов являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Аналогичное решение было принято в отношении фактов обращения контента пользователей на платформе.

В начале сентября Таганский районный суд Москвы признал законным оборотный штраф против Google в размере более чем 21 миллиарда рублей. Сумма взыскания составила 10% от годовой выручки компании в России.

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