В ТиНАО в 2022 году создали 13 тысяч рабочих мест

Фото: пресс-служба мэра и павительства Москвы/Евгений Самарин

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что в 2022 году в ТиНАО создали 13 тысяч рабочих мест. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Представитель мэрии отметил, что в эксплуатацию были введены 550 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Всего на территории ТиНАО действует свыше 6,1 тысячи предприятий торговли и услуг и более 60 компаний в области промышленности.

Отмечается, что наибольшим спросом пользуются коммерческие помещения на первых этажах жилых домов. Здесь запускают магазины, аптеки, супермаркеты и кафе, а также точки предоставления услуг.

В ТиНАО также располагаются крупные индустриальные объекты и свободные земли. Например, в Троицке работает технопарк "ТехноСпарк", предназначенный для развития технологических стартапов, и технопарк "Тиснум", специализирующийся на микроэлектронике, машиностроении и приборостроении.

По информации департамента развития новых территорий Москвы, в ТиНАО с 2012 года привлекли в качестве инвестиций в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры более трех миллионов рублей. Также созданы примерно 280 тысяч рабочих мест.

В декабре 2022 года стало известно, что в ТиНАО в 2023 году откроют трассу, соединяющую Варшавское и Калужское шоссе. Магистраль поможет улучить дорожно-транспортную инфраструктуру округа.

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