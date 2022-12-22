Индустриально-логистический парк "Бекасово" в ТиНАО могут начать строить в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин назвал ожидаемую дату начала строительства индустриально-логистического парка "Бекасово" в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Жидкин рассказал о совещании, на котором рассматривался вопрос обеспечения инженерных коммуникаций объекта.

"У инвестора активная позиция по объекту – к концу 2023 года могут начать строительство первого объекта, учитывая, что сейчас идет активно проектирование", – заявил глава ведомства.

В начале декабря стало известно, что в ТиНАО будут возведены четыре новых объекта образования. Их построят за счет средств инвестора, после чего передадут на баланс города. Суммарно посещать их смогут более 4,1 тысячи человек, а стоимость объектов может достичь 9,9 миллиарда рублей.

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