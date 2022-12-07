В ТиНАО возведут четыре объекта образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвестор построит и передаст Москве четыре объекта образования в ТиНАО по договорам участия. Информацией об этом поделилась пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Город согласовал два договора участия, по которым инвестор построит и передаст Москве три образовательных комплекса, состоящих из школ и детских садов, и один отдельный детский сад. Посещать их смогут свыше 4,1 тысячи человек. Ориентировочная стоимость объектов составит 9,9 миллиарда рублей", – заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в поселении Соседском будет возведен комплекс, в состав которого войдет школа и детский сад на 1,5 тысячи мест. В Десеновском же построят два подобных учреждения для 875 человек и 1,5 тысячи человек. Также специалисты возведут детский сад на 275 мест. Сдать комплексы работники планируют в период с середины 2026 года до конца 2028 года.

Ранее Ефимов рассказал, что Москва предоставит инвестору в аренду землю для возведения спортивного кластера в Ново-Переделкине. На территории запланированного комплекса он сможет разместить два футбольных поля, беговые дорожки, зоны для воркаута и баскетбольную площадку, заявил заммэра столицы.

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