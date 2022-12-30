Спортивно-медицинский центр построят в составе ЖК "Рассказово" в ТиНАО

Фото: stroi.mos.ru

В составе жилого комплекса "Рассказово" в ТиНАО построят спортивно-медицинский центр. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Одобрено строительство спортивно-медицинского центра на территории ТиНАО по адресу поселение Внуковское, деревня Рассказовка", – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, максимальная высота объекта может составить около 20 метров. Суммарная поэтажная площадь центра может достичь 3,1 тысячи квадратных метров.

Решение о внесении изменений в документацию по участку было принято на заседании рабочей группы градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности под председательством заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

До этого сообщалось, что в ТиНАО передали под заселение 5 жилых домов в рамках программы реновации. Общее число квартир в новостройках составляет 1 612. Первые дома по программе реновации в ТиНАО начали предоставлять в 2020 году.

Также в ТиНАО появилась улица имени писателя Николая Носова. Ее назвали в честь писателя по случаю 115-летнего юбилея со дня его рождения в 2023 году. Улица расположена в ЖК "Новое Внуково".



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