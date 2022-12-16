В ТиНАО появилась улица имени писателя Николая Носова

Фото: РИА Новости/Михаил Филимонов

В жилом квартале "Новое Внуково" в ТиНАО одну из улиц назвали именем писателя Николая Носова. Об этом сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий столицы.

"В 2023 году исполняется 115 лет со дня рождения Николая Носова, "отца" всеми любимого Незнайки и его друзей. К юбилею писателя в новом жилом районе "Новое Внуково" от группы "Самолет" его имя получила новая улица", – сказали в ведомстве.

Там также рассказали, что топонимика жилого комплекса, ориентированного преимущественно на семьи с детьми, связана с произведениями Носова. Так, ЖК расположен на набережной реки Незнайки, а новая улица, посвященная писателю, пересекается с Аэростатной улицей, также отсылающей к работам автора.

Отмечается, что возле набережной планируется организовать общественное пространство с детской зоной. В составе ЖК появится и необходимая для детей инфраструктура: две школы на 2,2 тысячи учеников, четыре детских сада и одна поликлиника.

Глава департамента Владимир Жидкин напомнил, что в ТиНАО жилье покупают в основном молодые пары до 35 лет, которые не хотят брать ипотеку. За последние годы количество жителей округа увеличилось в 2,5 раза. До конца 2022 года там планируется ввести 2,61 миллиона "квадратов" жилья.

Ранее в столичном районе Очаково-Матвеевское появилась улица, названная в честь Владимира Жириновского. Именем покойного лидера ЛДПР назвали проезд, расположенный на территории ТСЖ "Городок "Надежный".



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