В Крыму захотели назвать улицу в честь погибшего Стремоусова

Фото: телеграм-канал "Кирилл Стремоусов"

Русская община Крыма планирует обратиться с городской совет Симферополя с инициативой назвать одну из новых улиц города в честь погибшего в ДТП заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Об этом РИА Новости рассказал председатель общины, сенатор Сергей Цеков.

"Однозначно мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова", – сказал политик.

По его словам, община регулярно инициирует увековечивание имен выдающихся граждан страны в названиях улиц.

Цеков рассказал, что был лично знаком со Стремоусовым. Он охарактеризовал погибшего как человека выдержанного, чья жизнь является примером.

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Авария произошла на пересечении трасс М-14, которая ведет на Херсон, и Р-47 – в сторону Новой Каховки.

Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что виноватым в случившемся является водитель большегруза. Он отметил, что водитель авто, в котором находился Стремоусов, не справился с управлением, пытаясь избежать аварии.

Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Из указа главы государства следует, что Стремоусов получил награду за мужество и отвагу, которые были проявлены при исполнении служебного долга.



Следовали прибыли на место ДТП, в котором погиб Стремоусов

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