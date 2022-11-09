Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Стремоусов

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Появились кадры с места аварии, в которой погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Их опубликовало РИА Новости.

На видео заметно, что автомобиль, в котором находился Стремоусов, разорвало на части. При этом саму капсулу оторвало от шасси.

Смертельная авария случилась в среду, 9 ноября. Все произошло на пересечении трасс М-14, которая ведет на Херсон, и Р-47 – в сторону Новой Каховки.

Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что виноватым в случившемся является водитель большегруза. Он отметил, что водитель авто, в котором находился Стремоусов, не справился с управлением, пытаясь избежать аварии.

Гибель заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова подтвердил в том числе временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо. По его словам, у Стремоусова осталось пятеро детей, еще один должен родиться в ближайшее время.



Сальдо подтвердил гибель в ДТП своего заместителя Стремоусова

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