В Общественной палате РФ рассказали, каким был погибший замглавы Херсонской области

Фото: телеграмм-канал "Администрация Херсонской области"

Первый замглавы комиссии по средствам массовой информации Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич рассказал, что он вместе с погибшим в ДТП замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым создал кафедру журналистики в местном университете, сообщает радио КП.

"Мы также сделали медиашколу, где на открытии Кирилл выступал. Он был там одним из самых популярных и любимых спикеров у молодежи", – поделился журналист.

Он назвал его ярчайшим лидером общественного мнения, которого любили не только в Херсоне, но и за его пределами. Стремоусов, по словам Малькевича, был человеком, который вел за собой в тяжелые периоды жизни.

Журналист отметил, что в последнее время замглавы Херсонской области постоянно объезжал населенные пункты региона, где проводил встречи с местными жителями.

"Сложно подобрать слова, но он всегда жил на предельной скорости: сначала он здесь, через час он выступает в другом месте, мчится. Видимо, это и сыграло зловещую, роковую роль", – заключил журналист.

Он выразил надежду, что специалисты выяснят все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Смертельная авария случилась в среду, 9 ноября. ДТП произошло на пересечении трасс М-14, которая ведет на Херсон, и Р-47 – в сторону Новой Каховки.

Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов пояснил, что виновником аварии стал водитель грузового автомобиля. При этом он отметил, что водитель автомобиля, в котором находился Стремоусов, не справился с управлением, пытаясь избежать аварии.

Гибель заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова подтвердил в том числе временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо. По его словам, у Стремоусова осталось пятеро детей, еще один должен родиться в ближайшее время.



Сальдо подтвердил гибель в ДТП своего заместителя Стремоусова

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