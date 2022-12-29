Здание под размещение детского сада на востоке столицы выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что столичные власти намерены в начале следующего года выставить на торги здание под размещение детского сада на востоке города.

Отмечается, что аукцион пройдет в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год". С его победителем будет подписан договор аренды на 49 лет.

"В начале 2023 года на аукцион по программе льготной аренды будет выставлено здание 1974 года постройки на улице Сталеваров, дом № 28, общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров и прилегающий участок площадью свыше 1 гектар", – уточнил он.

Здесь планируется провести ремонт и открыть детский сад на 200 мест.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин расширил программу "1 рубль за квадратный метр в год", благодаря чему теперь инвесторы, восстановившие объект, получат возможность размещать в нем отель по льготной ставке.

Он уточнил, что власти выставляют нежилую недвижимость на аукцион. Победитель заключает договор аренды на 20 лет по определенной на торгах ставке и проводит на объекте необходимые работы.

Мэр напомнил, что в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" с 2012 года инвесторы могут брать в аренду объекты культурного наследия. При этом, по словам градоначальника, в 2013 году программа была расширена для открытия частных объектов образования.



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