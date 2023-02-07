Гигабитный интернет стал доступен 4,7 млн семей в Московском регионе

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Более 100 тысяч семей в Московском регионе получили доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с в 2022 году, сообщили в пресс-службе экосистемы МТС. Теперь в общей сложности современными цифровыми сервисами в регионе могут пользоваться рекордные 4,7 миллиона домохозяйств.

"Высокие скорости интернета стали доступны за счет прокладки волоконно-оптических линий связи по технологии GPON в новых жилых комплексах и модернизации сети в старом жилом секторе. Общая протяженность сети в столичной агломерации превысила 47 700 километров, увеличившись за год на 1 500 километров, что равно расстоянию от Москвы до Перми или Новороссийска", – говорится в сообщении.

Строительство сети домашнего интернета велось в различных районах Москвы, например в Некрасовке, Коммунарке, Гольянове, Даниловском, Раменках, Перове и Куркине. К гигабитному интернету подключили как крупные ЖК – "Эталон-Сити", "Хорошевский", "Некрасовка Парк", "Кленовые аллеи", "ЗИЛАРТ", "Андерсен", "Баланс", "Вестердам", – так и более компактные комплексы, например "Гринада", Kazakov Grand Loft, "Шаболовский", Twice, "Акватория", "Река", а также отдельные дома.

В области компания расширила сеть в Балашихе, Мытищах, Лобне, Химках, Одинцове, Подольске, а также в Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Серпухове, Дмитрове и Чехове.

"Благодаря интернету по оптоволокну можно смотреть видео в высоком качестве, быстро скачивать "тяжелый" контент, пользоваться всеми функциями умного дома, звонить через Wi-Fi-сеть в труднодоступных для мобильной связи местах, таких как высокие этажи или подвальные помещения", – прокомментировал директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

Всего за 2022 год высокоскоростной интернет появился в 490 домах, в результате чего к сети подключено уже более 94% домохозяйств в столице и до 70% – в области в зависимости от конкретного городского округа.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что Россия занимает лидирующую позицию в Европе по доступности и числу пользователей интернета. По его словам, по количеству пользователей интернета РФ занимает первое место в Европе, а по доступности выхода в сеть – шестое в мире. Глава кабмина добавил, что по числу дата-центров страна находится на 10-м месте.

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