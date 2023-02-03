Мишустин заявил, что РФ занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия занимает лидирующую позицию в Европе по доступности и числу пользователей интернета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума Digital Almaty.

По его словам, по количеству пользователей интернета РФ занимает первое место в Европе, а по доступности выхода в сеть – шестое в мире. Глава кабмина добавил, что по числу дата-центров страна находится на 10-м месте.

Он уточнил, что более 10 миллионов граждан имеют личные кабинеты на портале госуслуг, а за последние пять лет количество подтвержденных аккаунтов стало почти в 1,5 раза больше.

"Мы понимаем, как развиваются такие процессы, поэтому в ЕАЭС (Евразийский экономический союз. – Прим. ред.) часто выступаем инициаторами цифровизации, оказываем поддержку перспективным идеям по улучшению деловой среды. Ведь это будет полезно для всех нас", – добавил премьер-министр.

Кроме того, уточнил Мишустин, усилия России признают международные эксперты. Он напомнил, что РФ вошла в топ-10 стран с наиболее высоким уровнем использования информационных технологий в государственном секторе по версии Всемирного банка. Уточняется, что в исследовании участвовали около 200 государств.

Глава российского правительства призвал страны ЕАЭС добиваться технологического суверенитета.

"Это вопрос безопасности критически значимой инфраструктуры, динамичного развития отраслей экономик, улучшения качества жизни людей", – указал премьер.

По его словам, прошлый год показал, что нельзя полагаться на западных поставщиков программного обеспечения и оборудования. Мишустин выразил мнение, что сейчас отсутствие собственных решений приравнивается к колониальной зависимости от тех, кто ими располагает.

"Ни одна из наших стран не обладает достаточным объемом потребительского рынка, чтобы поддерживать создание и развитие передовых технологий. На основе кооперации мы способны этого добиться", – сказал председатель российского правительства.

Ранее IT-специалист Андрей Чазов назвал положительные и негативные различиях между российским и европейским интернетом. По его словам, в Европе провайдеры обязывают клиентов пользоваться своими услугами месяцами и годами, угрожая возможной необходимостью выплатить неустойку.

Он уточнил, что в РФ можно расторгнуть контракт с провайдером в любой момент. При этом эксперт напомнил, что существует плата за подключение тарифа, чего в европейских странах практически не бывает.



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