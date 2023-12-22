Флагманский инновационный кластер МГУ обеспечили интернетом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Инновационный кластер "Ломоносов", который является флагманским проектом новой технологической долины МГУ (ИНТЦ "Воробьевы горы"), обеспечили интернетом, заявили в пресс-службе компании "МегаФон".

Специалисты оператора обеспечили indoor-покрытие на территории 10-этажного объекта, площадь которого составляет 65 тысяч квадратных метров. Установленное оборудование поддерживает современный диапазон LTE-1800, теперь резидентам московского научного кластера доступен интернет на скорости до 180 Мбит/c.

Кроме того, резидентам доступны звонки с использованием VoLTE – технологии голосовой связи, которая работает в 4G и позволяет абоненту одновременно разговаривать и пользоваться интернетом.

"Московский инновационный кластер – это место притяжения компаний, занимающихся передовыми технологиями и разработками. Для организации работы научного центра необходима цифровая инфраструктура, которая предоставляет беспрерывный доступ к онлайн‑сервисам. Стабильная голосовая связь и быстрый интернет до 180 Мбит/c позволят резидентам и посетителям кластера свободно запускать прямые трансляции, звонить по видеосвязи и делиться объемными файлами без ограничений", – отмечает директор "МегаФона" по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Кластер "Ломоносов" открыли Владимир Путин и Сергей Собянин 25 января. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития технологичных проектов. Комплекс включает в себя как лабораторные помещения, так и выставочные пространства с конференц-залами.

По словам Собянина, основная концепция кластера "Ломоносов" заключается в движении проектов от стадии "идея" до успешной технологической компании.