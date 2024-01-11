Большинство россиян потратили на новогодние подарки до 10 тыс руб

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Большинство россиян потратили на новогодние подарки до десяти тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ходе опроса 24% респондентов попросили у Деда Мороза любви, еще 18% попросили новую модель телефона, по 14% загадывали деньги и здоровье. Также желаемыми подарками стали наушники (4%), ювелирные украшения (3%), парфюм (3%), путешествия (3%), книги и пластинки (3%), фен (2%).

Однако большинству людей (41%) ничего не подарили на Новый год, а 21% – получили деньги. Еще 11% нашли под елкой смартфон, 9% – парфюм, по 5% получили наушники и ювелирные украшения, по 3% – книги, пластинки и фен. Остальным подарили электронику, свечи, комнатные растения и другое.

Отмечается, что участники опроса чаще всего дарили своим друзьям и близким деньги (35%). Кроме того, в топ популярных подарков вошли парфюм (15%), смартфоны (13%), ювелирные изделия (13%), наушники (10%), книги и пластинки (5%), фен (3%), билеты в путешествия (3%). Среди других подарков опрошенные называли аксессуары для телефона, настольные игры, одежду, сумки, кроссовки, сертификаты, наборы посуды, светильники. Еще 21% респондентов никому ничего не дарили, а 5% передарили то, что им не подошло.

По данным исследования, больше четверти (26%) опрошенных потратили на новогодние подарки от пяти до десяти тысяч рублей, 24% – меньше пяти тысяч. Еще 14% россиян не потратили ни копейки. В то же время 13% респондентов отдали за подарки от 15 до 25 тысяч рублей, 5% – от 30 до 40 тысяч. По 4% граждан выделили на такие траты от 40 до 50 тысяч, от 55 до 70 тысяч или даже больше 100 тысяч рублей. Еще 2% потратили на новогодние подарки от 80 до 100 тысяч рублей. Около 4% участников опроса делали презенты своими руками.

Помимо этого, почти половина опрошенных (45%) дарили подарки своим родственникам (35%), а также друзьям (33%). Чуть меньше респондентов (32%) купили подарок своей второй половинке, примерно столько же – самим себе. Еще 20% россиян порадовали своих домашних животных. Коллег поздравили 9%, а соседей – 5%.

Указывается, что в основном участники опроса довольны полученными подарками. Так ответили 40% опрошенных. Еще 30% не испытывали восторга, а 18% оказались недовольны. Еще 7% россиян понравились только некоторые подарки, а 5% сказали, что будут все передаривать.

Из-за холодов в новогодние праздники россияне предпочитали покупать подарки онлайн. Продажи на маркетплейсах выросли на 50% и более, сообщает газета "Известия".

В Ozon заявили, что продажи декабря в штучном выражении увеличились в 1,5 раза, а оборот – в два раза по сравнению с таким же периодом 2022 года. По словам представителя компании, средний чек в последний месяц 2023 года вырос на 30%, а средняя стоимость товара – на 15%.

В конце декабря количество покупателей на Wildberries выросло на 55,7% по сравнению с этим же периодом позапрошлого года, а число заказов увеличилось на 72%, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Общие продажи на "Авито" также увеличились на 8%, а на "Яндекс Маркете" реализация во всех категориях заметно росла с 4 по 10 декабря, достигнув пика к 20-м числам месяца, сообщили представители площадок.

Продажи в новогодние дни увеличились и в торговой сети "Пятерочка", где с 1 по 8 января зафиксировали рост на 10%, передает пресс-служба X5 Group. Кроме того, онлайн-продажи торговой сети Metro в праздники увеличились на 15–20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании.

Холодная погода сказалась также на рынке бытовой техники. В "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что продажи в последнюю неделю декабря стали максимальными за весь 2023 год. В первую неделю января положительная динамика сохранилась, уточнил представитель объединенного ритейлера. В пресс-службе Wildberries добавили, что с 1 по 7 января выросли продажи автомобильных товаров: пускозарядных устройств – на 210%, проводов для прикуривания – на 150%, подогревателей дизельного топлива – на 70%, размораживателей замков и стекол – на 60%, аккумуляторов – на 50%.

Кроме того, с 30 декабря по 8 января в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota продажи товаров увеличились более чем на 10% по сравнению с таким же периодом 2022–2023 годов, указали в пресс-службе оператора. В МТС самым высоким спросом с 25 декабря по 7 января пользовались смартфоны, беспроводные наушники и планшеты. В restore: продажи в декабре прошлого года были лучше, чем за этот же период 2022-го. Средний чек вырос на 6%, сообщили в Inventive Retail Group, управляющей сетью.

В праздники россияне предпочитали развлекаться дома или не отходя далеко от него. Так, число счетов, оплаченных в заведениях общепита 1–8 января по сравнению с таким же периодом прошлого года, выросло на 7%, число платежей за услуги в детских развлекательных центрах, парках аттракционов – на 31%, спрос на билеты в кинотеатры – на 11%. Об этом свидетельствуют данные ритейлеров и агрегатора кассовых чеков "Платформа ОФД".

По показателям киносети "Каро" и по всему рынку так называемая новогодняя битва киноновинок 2024 года опережает результаты предыдущего с рекордами "Чебурашки", рассказали в сети. Там добавили, что лидерами проката стали фильмы "Холоп 2" и "Бременские музыканты". На третьем месте разместилась новая часть "Богатырей".

В книжном сервисе "Литрес" продажи в новогодние праздники увеличились на 10% по сравнению с периодом 24–31 декабря. Там уточнили, что продажи литературы нон-фикшн выросли на 19%, спросом также пользовались книги по саморазвитию, эзотерике и астрологии.

Ранее сообщалось, что около 30% москвичей покупали подарки в последний момент, перед самым Новым годом. Самыми желанными подарками стали сладости, косметика и гаджеты.

По статистике, представленной одним из крупнейших маркетплейсов РФ, перед праздником чаще всего покупали электронику, товары для детей и товары для дома. Самые популярные подарки в столице – умные колонки, беспроводные наушники и смартфоны.

Москвичи начали избавляться от ненужных новогодних подарков