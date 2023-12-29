Аналитики составили рейтинг популярных подарков на Новый год

Каждый третий россиянин покупает подарки перед 31 декабря, как выяснили аналитики маркетплейсов. Они составили рейтинг самых популярных подарков. Больше всего в качестве сюрприза хотят получить сладости, косметику и гаджеты. Кроме того, аналитики обратили внимание на аномальный спрос на живые цветы.

Стало известно, что перед Новым годом больше всего покупают электронику и товары для детей. Самые популярные подарки в Москве – это умные колонки, беспроводные наушники и смартфоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.