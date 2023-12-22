Глава Минтруда РФ подарит мальчику хоккейные коньки в рамках "Елки желаний"

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Глава Минтруда РФ Антон Котяков принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Он исполнит мечту девятилетнего Ивана, который хочет получить хоккейные коньки, сообщает РИА Новости.

"Так, Иван, Кемеровская область, Кузбасс, город Югра, 9 лет. Мечтает о хоккейных коньках. Я думаю, что у Ивана к Новому году появятся хоккейные коньки", – отметил министр.

Также в акции приняла участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она сняла с елки желание Максима, который хочет попасть на концерт группы "Любэ".

"Придется связаться с группой и попросить для Максима организовать концерт. Думаю, Николай Расторгуев (лидер группы "Любэ". – Прим. ред.) с удовольствием это сделает", – сказала она.

Ранее стало известно, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках "Елки желаний" исполнит мечты двух детей, которые получат фортепиано и возможность посетить закулисье цирка. Вместе с ней в благотворительной акции приняли участие вице-спикеры палаты. Дети попросили коньки, электропианино, гитару, сап-борд, велосипед и беговую дорожку.

Кроме того, Владимир Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках "Елки желаний". Глава государства напомнил, что Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга хотела попробовать себя в роли ведущей новостей. Путин сообщил, что ему нужно отойти на несколько минут и узнать, как "идут дела".

Путин исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"