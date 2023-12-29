Примерно 30% москвичей покупают подарки в последний момент, перед самым Новым годом. Самыми желанными подарками являются сладости, косметика и гаджеты. Согласно статистике, представленной одним из крупнейших российских маркетплейсов, перед Новым годом чаще всего покупают: электронику, товары для детей, и товары для дома. Самые популярные подарки в Москве – это умные колонки, беспроводные наушники и смартфоны. Помимо этого, в декабре отмечают аномальный спрос на живые цветы.

Также в преддверии Нового года россияне заказывают на маркетплейсах книги, одежду, елочные украшения, конфеты и гирлянды. Подробнее о том, как маркетплейсы готовятся к новогоднему ажиотажу и о предпочтениях россиян в подарках – в эфире телеканала Москва 24.