28 декабря, 21:35Общество
"Безопасный город": москвичам рассказали, как выбрать безопасную гирлянду
Пиротехника и гирлянды чаще всего становятся причиной неприятностей в новогодние праздники. Некоторые продают мигающие ленты, гирлянды и другие украшения без лицензии и сертификатов.
Эксперты утверждают, что при покупке нужно обращать внимание на то, как скручена гирлянда. Кроме того, нужно проверять шнур и вилку. Повреждения этих элементов могут привести к возникновению пожара.
Старший дознаватель 2 РОНПР Управления по САО Главного управления МЧС России по Москве Александр Пастухов рассказал, что при выходе из дома нужно выключать гирлянду из розетки и не оставлять ее без присмотра, если дома остаются дети. По его мнению, при появлении горения дети не смогут предпринять необходимые меры для тушения.
Подробнее – в программе "Безопасный город".