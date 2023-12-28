Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 21:35

Общество

"Безопасный город": москвичам рассказали, как выбрать безопасную гирлянду

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Пиротехника и гирлянды чаще всего становятся причиной неприятностей в новогодние праздники. Некоторые продают мигающие ленты, гирлянды и другие украшения без лицензии и сертификатов.

Эксперты утверждают, что при покупке нужно обращать внимание на то, как скручена гирлянда. Кроме того, нужно проверять шнур и вилку. Повреждения этих элементов могут привести к возникновению пожара.

Старший дознаватель 2 РОНПР Управления по САО Главного управления МЧС России по Москве Александр Пастухов рассказал, что при выходе из дома нужно выключать гирлянду из розетки и не оставлять ее без присмотра, если дома остаются дети. По его мнению, при появлении горения дети не смогут предпринять необходимые меры для тушения.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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