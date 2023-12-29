Россиян предупредили о популярных в новогодние праздники схемах мошенничества

Фото: adepositphotos/gnormark.gmail.com

В преддверии новогодних праздников в России активизировались мошенники. Атаки со стороны аферистов усилились в последние дни декабря. Об этом сообщают "Ведомости".

Сообщается, что наибольшее количество атак со стороны мошенников приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет и граждан от 45 до 54 лет. Отмечается также, что в последнее время на уловки мошенников стала попадаться и молодежь до 25 лет.

Среди популярных способов мошенничества эксперты назвали "сайты-лжемаркетплейсы", которые зазывают огромными скидками, а также просто фишинговые рассылки с предложениями "суперскидок". Еще одной популярной уловкой мошенников являются фейковые сайты, на которых можно купить фальшивые билеты на новогодние мероприятия – например, на балет "Щелкунчик".

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с турами и билетами со скидкой. Аферисты предлагают купить горящие туры, авиа- и железнодорожные билеты со скидкой от 50 до 90%. В подобных сообщениях всегда есть ссылка, ведущая на фишинговый сайт.

Количество звонков от мошенников увеличилось в четыре раза с лета 2023 года