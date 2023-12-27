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27 декабря, 15:30

Общество

Эксперты объяснили, по каким признакам отличить мошенника от продавца икры

Эксперты объяснили, по каким признакам отличить мошенника от продавца икры

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Москвичи жалуются на активность мошенников в преддверии Нового года. В интернете они предлагают приобрести красную рыбу и икру якобы по акции. В одном случае злоумышленники требуют от клиентов полную предоплату и исчезают с деньгами, а в другом – поставляют контрафакт.

Чтобы не потерять деньги, важно помнить о том, что у продавцов должны быть документы на реализацию товара. Эти документы имеет право посмотреть любой покупатель.

Какие еще есть признаки, по которым можно отличить мошенника от продавца икры? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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