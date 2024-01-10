Бампер, парик и контейнер для колбасы: москвичи перепродают новогодние подарки

После Нового года в Сети традиционно выросло количество объявлений о продаже неподошедших подарков. Одни избавляются от ненужной техники, сувениров и даже запчастей для автомобиля, другие признаются, что просто не успели вручить презент – расстались с близким человеком перед праздниками. Подробнее – в материале Москвы 24.



"Подарили – мне не нужен"

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Одни из самых частых причин продажи подарков – не понравились модель, цвет, аромат или вещь не подошла по размеру. Например, москвич из ЦАО купил в подарок дорогостоящий телефон – iPhone 15 pro, но тот, кому предназначался презент, раскритиковал цвет корпуса. Теперь молодой человек пытается избавиться от белого смартфона за 130 тысяч рублей.

Другие признаются, что подаренная вещь им "совершенно не нужна": именно так на сайте объявлений появились искусственная елка, карты таро и даже контейнер для колбасы. Как заверяют продавцы, все предметы абсолютно новые и в упаковке.

Причем многие выставляют вещи за символическую цену. Например, москвичка Мария пытается избавиться от набора кухонных полотенец с новогодним принтом всего за 100 рублей. Не удался сюрприз на Новый год и для московской собачки: жительнице Алексеевского районе вручили ботинки для питомца, которые не подошли по размеру. Теперь она продает их за 200 рублей.

В свою очередь, жительница Северного Чертанова получила в подарок статуэтку воющего на луну волка из мраморной крошки, которая была сразу же выставлена на продажу за 500 рублей.



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Другую москвичку на Новый год "порадовали" париком. В объявлении девушка не скрывает, что такой презент ей не понравился и она решила продать его за 1 200 рублей.

Жителю Тропарева-Никулина мама подарила на праздник автомобильный бампер. Но в итоге мужчина просто решил, что не будет его устанавливать, и выставил на сайте объявлений за 6 000 рублей.

Не угадали с подарком и те, кто хотел позаботиться о здоровье близких: на интернет-площадках встречается немало объявлений о перепродаже тонометров, ингаляторов и ирригаторов.

Подарок для бывшего

Еще она частая причина продажи подарков – расставание с партнером. Одни рассказывают, что хотят избавиться от презента, чтобы он не напоминал о бывшем возлюбленном. Другие утверждают, что отношения завершились до Нового года и вещь просто не успели подарить: например, москвичка из Зюзина продает игровую консоль за 55 тысяч рублей.



автор объявления Пpиставка не экcплуaтиpoвалась, кopобка вскрывaлаcь только для провeрки кoмплектующиx и для фотo. Пpодаю по причине тoгo, что покупалa в подapок бывшему, но раccтались чуть раньше Нового года, а в игры на приставке я не играю.

Еще один москвич продает iPhone 15, который предназначался его девушке, – тоже по причине расставания. Однако автор объявления все еще сомневается в завершении отношений.

"Приобретал девушке, на данный момент вроде расстались, там запутано в общем", – признается покупателям молодой человек.



Другой пользователь пытается избавиться от фена Dyson и тоже анализирует свои отношения.

"Взял для девушки подарок на Новый год, пока лежал и ждал – расстались. Так-то все женщины хотят такой фен, уверен, если бы дождалась подарка – не расстались бы", – считает мужчина.

Автор добавил, что сам бы пользовался устройством, но есть загвоздка – он лысый.

В свою очередь, специалист по этикету Ольга Свежакова посоветовала обязательно проверять перед перепродажей, не именной ли подарок.

Кроме того, есть риск столкнуться с неловкой ситуацией: когда человеку подарили вещь, он ее кому-то продал, а потом сам даритель пришел в гости и увидел, что подарка в квартире нет. В таком случае всегда можно сказать, что вы храните вещь в рабочем кабинете или на даче, подсказала эксперт.