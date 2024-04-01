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Банк ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки с 3 апреля в связи с исчерпанием лимитов по этой программе, сообщает ТАСС.

В кредитной организации уточнили, что временно приостановили заключение кредитных договоров по программе "Ипотека с господдержкой для IT" из-за того, что утвержденный лимит выдач по программе исчерпан.

Ранее сообщалось, что общий кредитный лимит по программе льготной ипотеки для IТ-специалистов увеличат с 500 до 700 миллиардов рублей. Благодаря текущему лимиту данную меру поддержки могут получить 50 тысяч IT-специалистов, а увеличение общего лимита поспособствует дополнительной поддержке для не менее 15 тысяч айтишников.

До этого стало известно, что в 2023 году в Москве выдали 11 тысяч льготных IТ-ипотек. Общий объем выданных заемщикам средств составил почти 140 миллиардов рублей.

Столица сохраняет лидирующие темпы по выдаче IT-ипотеки. На нее приходится 27% от общего числа и почти 40% от общего объема выданных в стране кредитов по данной программе.

