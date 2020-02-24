Судно-укладчик для "Северного потока – 2" направилось на Шри-Ланку

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Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое могут задействовать на работах по достройке "Северного потока – 2", направилось на Шри-Ланку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Vesselfinder.

Ожидается, что судно прибудет в порт Коломбо 24 февраля. Ранее "Академик Черский" находился в порту Находка на Дальнем Востоке, откуда направился в порт Сингапура.

Судно-трубоукладчик с 2016 года эксплуатируется и управляется ООО "Газпром флот".

Ранее эксперты из США заявили, что российская компания не сможет самостоятельно завершить работы на газопроводе "Северный поток – 2". По мнению американского министра энергетики, Россия не сможет обойти санкции, ранее наложенные со стороны США.

Ограничения в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в декабре 2019 года. Партнерам "Газпрома" предписывалось отказаться от сотрудничества и строительства, а также прекратить любую соответствующую деятельность.

Несмотря на санкции, "Газпром" планирует запустить "Северный поток – 2" в 2020 году.