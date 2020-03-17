Способное достроить "Северный поток – 2" судно отправилось в Мозамбик

13:25
Фото: ТАСС/DPA/Bernd Wüstneck
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток – 2", изменило маршрут и направляется в сторону Мозамбикского пролива, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Трубоукладчик приближается к Мозамбикскому проливу, разделяющему Африку и Мадагаскар. При этом судно миновало свой пункт назначения – египетский порт Суэц, куда оно должно было прибыть ориентировочно 25 марта.
По данным портала, "Академик Черский" направляется в порт Мапуту на юге Мозамбика, куда должно дойти 23 марта.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак не исключил, что судно, принадлежащее "Газпрому", могут задействовать при достройке "Северного потока – 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку.
10 февраля судно "Академик Черский" вышло из порта Находки и направилось в Сингапур. Затем сообщалось, что оно направляется на Шри-Ланку.
В декабре США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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