Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из порта Находки

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вышло из порта Находки и направилось в Сингапур. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса Vesselfinder, который собирает актуальную информацию о передвижениях кораблей.

Отмечается, что судно "Академик Черский" способно заниматься достройкой газопровода "Северный поток – 2". Корабль рассматривался как один из вариантов для завершения проекта.

На портале уточняется, что судно компании "Газпром" должно оказаться в порту Сингапура 22 февраля. В Находке корабль находился с октября 2019 года.

Проект "Северный поток – 2" включает в себя строительство двух веток газопровода от побережья России. Магистрали должны пройти через Балтийское море до Германии.

В конце декабря в силу вступили американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Кроме того, санкции со стороны США являются проблемой для всего мира, уверены в РФ.

Позже стало известно, что США могут расширить санкции против "Северного потока – 2". Новые ограничения планировалось ввести в случае прокладки оставшихся километров газопровода.