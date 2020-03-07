Экологи решили добиться остановки строительства "Северного потока – 2"

Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", сообщает WirtschaftsWoche.

Экологи, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, заявляют, что разрешение на строительство требует повторной проверки.

"Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода "Северный поток – 2", – заявил глава Общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер.

По его словам, необходимо проверить воздействие природного газа на климат и понять, в каких условиях его добывают в России.

В декабре прошлого года США ввели санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2". Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопроводов.

В Кремле подобные шаги Штатов расценивают как пример недобросовестной конкуренции. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России заявил, что работа по строительству и запуску газопровода будет закончена до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года. В свою очередь, Меркель осудила введенные американские санкции и заявила, что продолжит оказывать поддержку проекту.

"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.