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Депутат бундестага, член комитета по международным делам от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что в Евросоюзе наблюдается раскол из-за отношения к газопроводу "Северный поток – 2".

По его мнению, об этом свидетельствуют планы США создать против проекта коалицию. Он считает, что давление Вашингтона на несогласных, скорее всего, будет возрастать.

"Сценарий, о котором говорит Майк Помпео, был предсказуем, – сказал Гердт РИА Новости. – Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом".

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил о создании коалиции для предотвращения завершения строительства "Северного потока – 2".

В США полагают, что трубопровод несет риски для Европы, поскольку создает зависимость от российского газа, а также угрожает Украине, и это "глубоко волнует многих немцев".

Россия самостоятельно достроит "Северного потока – 2"

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.