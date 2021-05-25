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Туризм

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В АТОР рассказали, в какие из пяти вновь открытых стран можно лететь туристам

Каникулы в Мексике: какие из вновь открытых стран могут посетить туристы
туризм

С 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами, среди которых Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудовская Аравия. Приостановка полетов была введена прошлой весной на фоне ситуации с коронавирусом. Рассказываем, куда смогут отправиться российские туристы, сколько будет стоить поездка и на каких условиях можно пересечь границу.

Фото: depositphotos/martinm303

Въезд для туристов ограничен

О возобновлении на взаимной основе авиасообщения между Россией и пятью странами с 25 мая сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.
из сообщения Оперштаба

Перелеты из Москвы в Рейкьявик (Исландия) и Валлетту (Мальта) будут выполняться два раза в неделю. Из столицы в Канкун (Мексика), Лиссабон (Португалия) и Джидду (Саудовская Аравия) – трижды в неделю. Также по разу в неделю в Джидду будут осуществляться рейсы из Грозного и Махачкалы. Кроме того, Оперативный штаб согласовал расширение квоты на перелеты из регионов России в Южную Корею, Финляндию и Японию.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил Москве 24, что из пяти объявленных направлений для туристов будет доступно только одно – Мексика.

Пока речь не идет об открытии поездок в четыре из этих стран, только Мексика доступна для туристических маршрутов. По Канкуну установлена квота три рейса в неделю, эти рейсы начнут выполняться с 29 мая.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Горин отметил, что Канкун будет очень востребованным направлением с учетом того, что из 36 открытых стран большинство не разрешает туристические поездки и не выдают визы.

"Мальта, Исландия, Португалия, Саудовская Аравия пока не выдают разрешения для туристов. Это связано с ограничениями виз и местными правилами с учетом эпидемиологической обстановки. В Саудовской Аравии, например, действует карантин, что не позволяет на данный момент планировать путешествия в эту страну", – подчеркнул вице-президент АТОР.

В Португалии можно попасть только на Мадейру по действующей ранее выданной шенгенской визе. В остальные части Португалии попасть невозможно, так как въезд с частными туристическими целями пока еще запрещен, а визы не выдаются. По Исландии и Мальте такая же ситуация, мы ждем восстановления выдачи виз.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

При этом, по его словам, возобновление авиасообщения с пятью странами очень важно для других, нетуристических целей. "Это дает возможность прежде всего для гуманитарных поездок, для личных поездок, воссоединения семьи, учебы, работы. В медицинских целях это тоже очень важно", – подчеркнул Горин.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во сколько обойдется отдых?

После восстановления авиасообщения с Мексикой стало понятно, что туры туда будут не самыми бюджетными. "Все зависит от продолжительности тура и отеля. – говорит Горин. – Сейчас есть пакетные предложения на двоих за неделю от 180 тысяч рублей. В премиальном сегменте, в пятизведочных отелях – от 300 тысяч рублей и выше". При этом никаких тестов на коронавирус по прилете не требуется.

В Мексику не нужно делать ПЦР-тест, нужно просто заполнить электронные документы, анкету – и никаких проблем с пересечением границ нет.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Вместе с тем в АТОР полагают, что большого потока туристов в Канкун не будет из-за ограничения тремя рейсами в неделю. При средней загрузке 400 пассажиров на рейс каждую неделю на отдых в Мексику сможет вылетать около 1 200 человек, хотя потенциал этого направления гораздо больше.

"Сейчас любое количество рейсов, выставляемое на то или иное направление, сразу становится востребованным, – говорит Горин. – Из-за отсутствия выбора, ограничения направлений сложилась ситуация, когда очень сложно удовлетворить отложенный спрос". Немало туристов с перенесенными обязательствами ждут своего вылета, указывает он.

Сейчас беспрецедентная ситуация, что все массовые популярные туристические направления либо ограничены временно, либо закрыты. Из списка открытых стран востребованы ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Египет через Каир, Куба. И теперь будет Мексика. Но все ожидают открытия новых туристических направлений.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Открыта и Греция, но вылеты до сих пор ограничены четырьмя рейсами в неделю, отмечают в АТОР. "Мы также видим спрос на Кипр, Хорватию, Черногорию, Молдавию, но с этими странами регулярных рейсов еще пока нет, есть только грузо-пассажирские рейсы", – добавил Горин.

Кроме того, в АТОР надеются на получение точной даты начала полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также ожидают решения по Турции, поскольку временная приостановка полетов планировалась до 1 июня.

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Лоскутникова Наталья

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