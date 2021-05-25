В АТОР рассказали, в какие из пяти вновь открытых стран можно лететь туристам

С 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами, среди которых Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудовская Аравия. Приостановка полетов была введена прошлой весной на фоне ситуации с коронавирусом. Рассказываем, куда смогут отправиться российские туристы, сколько будет стоить поездка и на каких условиях можно пересечь границу.



Въезд для туристов ограничен

О возобновлении на взаимной основе авиасообщения между Россией и пятью странами с 25 мая сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.





из сообщения Оперштаба Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

Перелеты из Москвы в Рейкьявик (Исландия) и Валлетту (Мальта) будут выполняться два раза в неделю. Из столицы в Канкун (Мексика), Лиссабон (Португалия) и Джидду (Саудовская Аравия) – трижды в неделю. Также по разу в неделю в Джидду будут осуществляться рейсы из Грозного и Махачкалы. Кроме того, Оперативный штаб согласовал расширение квоты на перелеты из регионов России в Южную Корею, Финляндию и Японию.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил Москве 24, что из пяти объявленных направлений для туристов будет доступно только одно – Мексика.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Пока речь не идет об открытии поездок в четыре из этих стран, только Мексика доступна для туристических маршрутов. По Канкуну установлена квота три рейса в неделю, эти рейсы начнут выполняться с 29 мая.

Горин отметил, что Канкун будет очень востребованным направлением с учетом того, что из 36 открытых стран большинство не разрешает туристические поездки и не выдают визы.

"Мальта, Исландия, Португалия, Саудовская Аравия пока не выдают разрешения для туристов. Это связано с ограничениями виз и местными правилами с учетом эпидемиологической обстановки. В Саудовской Аравии, например, действует карантин, что не позволяет на данный момент планировать путешествия в эту страну", – подчеркнул вице-президент АТОР.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР В Португалии можно попасть только на Мадейру по действующей ранее выданной шенгенской визе. В остальные части Португалии попасть невозможно, так как въезд с частными туристическими целями пока еще запрещен, а визы не выдаются. По Исландии и Мальте такая же ситуация, мы ждем восстановления выдачи виз.

При этом, по его словам, возобновление авиасообщения с пятью странами очень важно для других, нетуристических целей. "Это дает возможность прежде всего для гуманитарных поездок, для личных поездок, воссоединения семьи, учебы, работы. В медицинских целях это тоже очень важно", – подчеркнул Горин.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во сколько обойдется отдых?

После восстановления авиасообщения с Мексикой стало понятно, что туры туда будут не самыми бюджетными. "Все зависит от продолжительности тура и отеля. – говорит Горин. – Сейчас есть пакетные предложения на двоих за неделю от 180 тысяч рублей. В премиальном сегменте, в пятизведочных отелях – от 300 тысяч рублей и выше". При этом никаких тестов на коронавирус по прилете не требуется.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР В Мексику не нужно делать ПЦР-тест, нужно просто заполнить электронные документы, анкету – и никаких проблем с пересечением границ нет.

Вместе с тем в АТОР полагают, что большого потока туристов в Канкун не будет из-за ограничения тремя рейсами в неделю. При средней загрузке 400 пассажиров на рейс каждую неделю на отдых в Мексику сможет вылетать около 1 200 человек, хотя потенциал этого направления гораздо больше.

"Сейчас любое количество рейсов, выставляемое на то или иное направление, сразу становится востребованным, – говорит Горин. – Из-за отсутствия выбора, ограничения направлений сложилась ситуация, когда очень сложно удовлетворить отложенный спрос". Немало туристов с перенесенными обязательствами ждут своего вылета, указывает он.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Сейчас беспрецедентная ситуация, что все массовые популярные туристические направления либо ограничены временно, либо закрыты. Из списка открытых стран востребованы ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Египет через Каир, Куба. И теперь будет Мексика. Но все ожидают открытия новых туристических направлений.

Открыта и Греция, но вылеты до сих пор ограничены четырьмя рейсами в неделю, отмечают в АТОР. "Мы также видим спрос на Кипр, Хорватию, Черногорию, Молдавию, но с этими странами регулярных рейсов еще пока нет, есть только грузо-пассажирские рейсы", – добавил Горин.

Кроме того, в АТОР надеются на получение точной даты начала полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также ожидают решения по Турции, поскольку временная приостановка полетов планировалась до 1 июня.