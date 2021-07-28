Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму тоннелю, который пересекает Байкальский хребет.

Новый тоннель соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Бурятии.

"Разрешаю", – сказал российский лидер.

После этого железнодорожное движение было запущено.

Церемония запуска движения состоялась в режиме видеоконференции. В ней приняли участие строители тоннеля, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и УСК МОСТ.

Строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках поручений президента и правительства РФ по модернизации и развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, в его создании были задействованы 1,5 тысячи человек. Тоннель протянулся более чем на 6,5 километра, а глубина его залегания достигает 300 метров.

Первый Байкальский тоннель был построен в 1985 году и представляет собой однопутную железную дорогу, из-за чего на перегоне Дельбичинда – Дабан Байкало-Амурской магистрали поездам приходилось простаивать, пропуская встречные составы. Теперь такого не будет.

Ранее сообщалось об открытии нового туристического маршрута из Москвы в порт Байкал. Новый двухэтажный поезд "Байкальская сказка" следует по маршруту Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Славгород – Красноярск – Иркутск. Время в пути составляет восемь дней. Особенностью маршрута является задействование сразу четырех транспортных средств. Помимо поезда, предусмотрены также самолет, автобус и теплоход.

