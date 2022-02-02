Россияне за последние 10 лет стали чаще делать сбережения – опрос

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Доля россиян, стремящихся откладывать средства с зарплаты, за 10 лет увеличилась в 1,5 раза – с 12 до 19%. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Кроме того, за данный период с 53 до 37% сократилась доля россиян, считающих, что откладывать часть дохода не нужно. При этом на 8% стало больше россиян, сберегающих остаток средств после трат.

"Мы видим и выравнивание в сберегательном поведении по регионам, и все большее стремление к рациональному управлению финансами со стороны групп населения с разным уровнем дохода", – рассказала генеральный директор центра Гузелия Имаева.

Она пояснила, что за 10 лет вдвое уменьшилось (с 80 до 40%) количество людей, которые придерживались стереотипа, что сберегать средства должны только богатые люди.

В исследовании приняли участие 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше из 53 регионов России.

Ранее стало известно, что около половины россиян стали больше экономить в последние три месяца. Количество трат снизили примерно 48% участников опроса. При этом 20% граждан, напротив, стали активнее тратить деньги. Также финансовое поведение 24% россиян не изменилось.

