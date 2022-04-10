Резервный фонд кабмина увеличат на 273,4 млрд рублей для стабилизации экономики

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В резервный фонд правительства РФ направят 273,4 миллиарда рублей в целях обеспечения стабильности российской экономики в условиях санкционного давления. Об этом сообщает пресс-службу кабмина.

"Основной источник увеличения резервного фонда – 271,6 миллиарда рублей – дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года. Право правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные полномочия дают правительству возможность быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки не менее чем 10 тысяч ИТ-специалистов. Согласно документу, деньги будут предоставлены ДОМ.РФ для возмещения банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам для сотрудников аккредитованных ИТ-организаций. Получить льготную ипотеку смогут не менее 10 тысяч человек.