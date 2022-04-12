В РФ предложили меры по борьбе с необоснованным завышением цен

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Глава фракции "Единая Россия" в санкт-петербургском законодательном собрании Павел Крупник выступил с предложением ввести госрегулирование наценок в розничных торговых сетях, которые систематически необоснованно завышают стоимость различных товаров. Об этом сообщает RT.
Соответствующую инициативу Крупник представил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову. По словам депутата, в последнее время граждане стали чаще жаловаться на необоснованное повышение цен на электронику, бытовую технику и отдельные категории продовольственных товаров.
Крупник отметил, что в некоторых случаях рост цен является обоснованным, однако это не касается отечественных товаров, никак не связанных с импортом и изменением курса валют. Он подчеркнул, что в таких случаях рост стоимости является следствием недобросовестных действий бизнеса и розничных сетей.
"В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу о внедрении принципа государственного регулирования наценок на розничные товары в тех сетевых и иных крупных ретейлерах, которые систематически игнорируют требования надзорных органов о необоснованном завышении стоимости, создавая искусственный дефицит и нервную обстановку на потребительском рынке страны", – указано в обращении на имя Мантурова.
Ранее антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в торговые точки в Воронежской области, несмотря на большие запасы этого товара на складах.
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